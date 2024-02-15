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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

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Samsun'un Canik ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 833 sentetik ecza hapı ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Samsun'un Canik ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 833 sentetik ecza hapı ve pompalı tüfek bulundu. Operasyonda, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 960 lira da ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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