Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1,85 Gram Esrar ve 3 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1,85 gram esrar ve 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan R.S, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1,85 gram esrar maddesi ve 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beylerce Mahallesi'nde R.S'nin ikametinde yapılan aramalarda 1,85 gram esrar maddesi ve 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan R.S, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.