Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen narkotik operasyonlarında, 103,52 gram kokain, 64,54 gram esrar, sentetik uyuşturucular ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Operasyon kapsamında yapılan üst, araç ve ikamet aramalarında, 103,52 gram kokain, 64,54 gram esrar türü uyuşturucu, 3 esrarlı sigara, 51 sentetik uyuşturucu ve 81 sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca 1 hassas terazi ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Ekipler tarafından 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek

Komşu alev alev yanarken bu iddia tansiyonu iyice yükseltecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Jayden Oosterwolde'den olay yaratacak paylaşım
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı

Tepkilerin odağındaki şoföre saldırı! Gündem yaratacak Peker detayı
Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Jayden Oosterwolde'den olay yaratacak paylaşım
Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men

Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Eşi benzeri görülmemiş ceza
İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay! 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti

İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay