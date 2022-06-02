Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 37 zanlı yakalandı - Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 37 zanlı yakalandı Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 37 şüpheli gözaltına alındı. Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 37 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda belirlenen 20 adrese operasyon düzenlendi. Ekipler, adreslerdeki aramalarda, 353 kök Hint keneviri, 481 sentetik uyuşturucu ecza hap, 2 bin 579 gram uyuşturucu ve 6 tabanca ele geçirdi. Operasyonlarda, 37 şüpheli gözaltına alındı. AA / Recep Bilek - Güncel Jandarma Samsun Güncel Haberler

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