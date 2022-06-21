Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı yakalandı - Haberler

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Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı yakalandı

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı yakalandı

Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 17 adrese operasyon düzenlendi. Ekipler, adreslerde yaptıkları aramada 401 kök kenevir bitkisi, 298 gram kubar esrar, 158 sentetik uyuşturucu, 143 gram uyuşturucu madde, 450 paket kaçak sigara, 9 bin 640 makaron, 1439 litre kaçak temizlik maddesi ile 360 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirdi.

Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.??

AA / Recep Bilek - Güncel

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