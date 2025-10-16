Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları: 2 Gözaltı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Eğercili Mahallesi'nde A.Y'ye (65) ait evde yapılan aramada 619,86 gram kubar esrar, 7,32 gram kenevir tohumu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 93 tabanca fişeği ele geçirildi.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında da Çay Mahallesi'nde E.K'nin (32) üst ve evinde yapılan aramada 5 bin 443 sentetik ecza hapı bulundu.

Operasyonlarda A.Y. ve E.K. gözaltına alındı.