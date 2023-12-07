Samsun'da Uyuşturucu Kullanmaktan Aranan Hükümlü Yakalandı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalarda İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A.'yı üzerinde bir miktar metamfetaminle yakaladı. Gözaltına alınan ve daha önce birçok kez uyuşturucu kullanmaktan dolayı 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.