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Samsun'da Uyuşturucu Kullanma Suçundan Aralarında Kesinleşmiş Cezası Bulunanlar da Olan 10 Kişi Yakalandı

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıları yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kesinleşmiş cezası bulunan 10 kişi yakalandı ve çeşitli miktarda uyuşturucu madde, sentetik ecza hap, ruhsatsız tabanca ve tabanca fişekleri ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

Samsun'da uyuşturucu kullanma suçundan kesinleşmiş cezası bulunanların da aralarında olduğu 10 kişi yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişinin de aralarında olduğu 10 kişiyi yakaladı.

Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 654,92 gram sentetik uyuşturucu, 463 sentetik ecza hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 6 tabanca fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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