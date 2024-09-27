Samsun'da Uyuşturucu Kapsülü Taşıyan İranlı Şüpheli Gözaltında
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, mide ve bağırsaklarında uyuşturucu kapsülü bulunan İran uyruklu Matin M. gözaltına alındı. Yapılan tomografide, 10 kapsül halinde 191,18 gram sentetik uyuşturucu tespit edildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde mide ve bağırsaklarında uyuşturucu kapsülü ele geçirilen İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda uyuşturucu soktuğu değerlendirilen ve İran'dan Ankara Esenboğa Havalimanı üzerinden aktarmalı olarak Samsun Çarşamba Havalimanına gelen İran uyruklu Matin M'yi takibe aldı.
Samsun'da uçaktan indikten sonra gözaltına alınan Matin M'ye, götürüldüğü hastanede tomografi çektirildi.
Mide ve bağırsaklarında yabancı cisim tespit edilmesi üzerine hastanede tıbbi müdahale edilen şüphelin vücudundan 10 kapsül halinde 191,18 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.