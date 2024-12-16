Samsun'da Uyuşturucu Kapsülü Bulunan Yabancı Uyruklu Şahıs Gözaltına Alındı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, bağırsağında uyuşturucu kapsülü bulunan İran uyruklu 21 yaşındaki R.B. gözaltına alındı. Narkotik ekipleri tarafından takibe alınan R.B., hastanede yapılan röntgen sonucunda 309 gram sentetik uyuşturucu ile yakalandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bağırsağında uyuşturucu kapsülü ele geçirilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda uyuşturucu soktuğu değerlendirilen ve Van'dan yolcu otobüsüyle Samsun'a gelen İran uyruklu R.B'yi (21) takibe aldı.
Çarşamba ilçesinde otobüsten indirildikten sonra gözaltına alınan R.B'ye, götürüldüğü hastanede röntgen çektirildi.
Bağırsağında yabancı cisim tespit edilmesi üzerine hastanede tıbbi müdahalede bulunulan zanlının vücudunda 51 kapsül halinde 309 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.