Üye Girişi
Haberler
Trump: Erdoğan, Türklerin bin yıllık hayalini başardı
"Türklerin bin yıllık hayalini Erdoğan başardı"
Suriye'de PKK'yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok
Operasyon öncesi teröristbaşından, "Bize dokunmayın" açıklaması
Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
Colani, Suriye'ye giren İsrail için kırmızı çizgisini duyurdu
Öztrak'a süresiz konuşma izni veren Önder, 1961 yılına kadar gitti
Öztrak'a süresiz konuşma izni veren Önder, yıllar öncesine gitti

Samsun'da Uyuşturucu Kapsülü Bulunan Yabancı Uyruklu Şahıs Gözaltına Alındı

Samsun'da Uyuşturucu Kapsülü Bulunan Yabancı Uyruklu Şahıs Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, bağırsağında uyuşturucu kapsülü bulunan İran uyruklu 21 yaşındaki R.B. gözaltına alındı. Narkotik ekipleri tarafından takibe alınan R.B., hastanede yapılan röntgen sonucunda 309 gram sentetik uyuşturucu ile yakalandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bağırsağında uyuşturucu kapsülü ele geçirilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda uyuşturucu soktuğu değerlendirilen ve Van'dan yolcu otobüsüyle Samsun'a gelen İran uyruklu R.B'yi (21) takibe aldı.

Çarşamba ilçesinde otobüsten indirildikten sonra gözaltına alınan R.B'ye, götürüldüğü hastanede röntgen çektirildi.

Bağırsağında yabancı cisim tespit edilmesi üzerine hastanede tıbbi müdahalede bulunulan zanlının vücudunda 51 kapsül halinde 309 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
img

Kazananı son dakika golü belirledi
img

Operasyon öncesi teröristbaşından, "Bize dokunmayın" açıklaması
img

Takım arkadaşlarını yerden yere vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum
Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum
Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti
Kazananı son dakika golü belirledi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kalmak isteyen Suriyelilerin başımızın üstünde yeri var
Gitmek istemeyen Suriyeliler ne olacak?
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Dev maça damga vuran pozisyon: Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?
Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi? Devamı gol oldu
Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 17 Aralık Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 17 Aralık Yenimahalle, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 17 Aralık Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 17 Aralık Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Trump Türkiye hakkında ne dedi? Galatasaray Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galatasaray Trabzonspor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Galatasaray Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray Trabzonspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Adıyaman'da okullar tatil mi? 17 Aralık Salı okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Van okullar tatil mi? SON DAKİKA 17 Aralık Salı (Van Valiliği Açıklaması)? Sivas okullar tatil mi? SON DAKİKA 17 Aralık Salı Sivas'ta okul yok mu (Sivas Valiliği Açıklaması)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.