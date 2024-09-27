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Samsun'da Uyuşturucu Kaçakçılığı: İran Uyruklu Şahıs Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Kaçakçılığı: İran Uyruklu Şahıs Yakalandı
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İran'dan Samsun'a gelen Matin M.'nin midesinde 191,18 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyon, polisiye ekiplerin dikkati sayesinde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

İRAN'dan Samsun'a gelen İran uyruklu Matin M.'nin midesinde poşete sarılmış, 10 adet olmak üzere toplamda 191,18 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelip, Samsun Çarşamba Havalimanı'na aktarma yapan İran uyruklu Matin M.'nin uyuşturucu taşıdığını belirledi. Takibe alınan şüpheli, Samsun'a iniş yaptığı sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. Hastaneye götürülüp, tomografisi çekilen şüphelinin midesinden poşete sarılmış, 10 adet olmak üzere toplamda 191,18 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Samsun Polis İran

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