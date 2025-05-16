Samsun'da Uyuşturucu İmalatı Yapan Zanlı Tutuklandı

Samsun'da evinde kurduğu düzenekle uyuşturucu imal eden zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi, Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kavak JASAT ekipleri, ilçede belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, H.K'nin (31) evinde kurduğu iklimlendirme düzeneğiyle Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi.

Ekipler evde 13 gram esrar, 4 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, 18 tabanca fişeği ile 6 litre sıvı gübre ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan H.K, jandarma karakoluna götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.