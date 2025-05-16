Samsun'da Uyuşturucu İmalatı Yapan Zanlı Tutuklandı

Samsun'da Uyuşturucu İmalatı Yapan Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da evinde uyuşturucu imalatı yapan H.K., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanıp tutuklandı. Evinde ele geçirilenler arasında Hint keneviri, esrar ve ruhsatsız silah bulunuyor.

Samsun'da evinde kurduğu düzenekle uyuşturucu imal eden zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi, Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kavak JASAT ekipleri, ilçede belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, H.K'nin (31) evinde kurduğu iklimlendirme düzeneğiyle Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi.

Ekipler evde 13 gram esrar, 4 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, 18 tabanca fişeği ile 6 litre sıvı gübre ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan H.K, jandarma karakoluna götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Nesrin Cavadzade yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu

Yatakta iç çamaşırıyla verdiği kahve pozu olay oldu
Nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerlerde belediye kurulabilecek

Meclis'e resmen sunuldu! Yeni belediyeler kuruluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli 'Öldürme Düğmesi' yerleştirdi

Çin, Batı'ya sattığı güneş panellerine "Öldürme Düğmesi" yerleştirdi
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi

2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni esprisiyle kırdı geçirdi
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
MSB'den DEM Partili Bakırhan'ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt

MSB'den koruculara yeni iş öneren DEM Partili Bakırhan'a sert yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.