Samsun'da uyuşturucu imalatı yapan şüpheli yakalandı

Samsun'da uyuşturucu imalatı yapan şüpheli yakalandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, evine iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu üretip satan bir kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Operasyonda 28 kök kenevir bitkisi ve uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde evine iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu üretip satan şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelinin kenevirin dikim zamanını ve hangi işlemleri ne zaman yaptığını kağıtlara tarihleriyle not alıp duvara astığı görüldü.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.A.D.'nin (36) evine iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu madde imal ederek ticaretini yaptığını tespit etti. Ekipler, şüphelinin İlkadım ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, iklimlendirme sistemi, 28 kök kenevir bitkisi, 55 gram kubar esrar, 5 kilogram gübre ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yapılan araştırmada, şüphelinin kenevirin dikim zamanı ve hangi işlemleri ne zaman yaptığını kağıtlara tarihleriyle not alıp, duvara astığı tespit edildi. R.A.D. gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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