Samsun'da Uyuşturucu İmalatı Operasyonu: Bir Zanlı Gözaltında

Samsun'da Uyuşturucu İmalatı Operasyonu: Bir Zanlı Gözaltında
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Samsun'da jandarma ekipleri, evinde uyuşturucu imalatı yapan H.K.'yi gözaltına aldı. Evde 13 gram esrar, 4 kök Hint keneviri ve uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Samsun'da evinde kurduğu düzenekle uyuşturucu imal eden zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi, Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kavak JASAT ekipleri, ilçede belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, H.K'nin (31) evinde kurduğu iklimlendirme düzeneğiyle Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi.

Ekipler evde 13 gram esrar, 4 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, 18 tabanca fişeği ile 6 litre sıvı gübre ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan H.K, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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