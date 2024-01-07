Samsun'da Uyuşturucu İmalathanesine Operasyon: 4 Kişi Yakalandı

Samsun'da polis ekiplerinin uyuşturucu imalatı yapılan bir eve düzenlediği operasyonda 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çok yönlü olarak gerçekleştirilen çalışmalarda evlerinde uyuşturucu imal eden kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin İlkadım ilçesinde bir eve düzenledikleri operasyonda 4 kilo 598 gram esrar, 1 kilo 329 gram skunk, 852 sentetik hap, 83 gram kenevir tohumu, 43 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan 17 litre sıvı madde, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 38 bin 645 lira ve 50,5 gram altın, 9 bin 400 lira değerinde sahte para, kenevir bitkisi yetiştirme düzeneği, 41 saksı, 24 led ışıklandırma, 3 ısı nem ölçme cihazı, 2 havalandırma borusu, 1 vantilatör, 1 termometre ele geçirildi.

Havalandırma, ısı, ışık ve iklimlendirme düzenekleri ile evi imalathaneye çevirdikleri tespit edilen B.U. (42), V.U. (38), O.U. (40) ve S.O. (20) gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.