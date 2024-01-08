Samsun'da Uyuşturucu İmalathanesine Operasyon: 2 Tutuklama

SAMSUN'da bir evin ışık, havalandırma, ısı ve iklimlendirme düzenekleri kurularak uyuşturucu imalathanesine dönüştürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evde ışık, havalandırma, ısı ve iklimlendirme düzenekleri ile uyuşturucu imalatı yapan Barış Uskibar (42), V.U. (38), O.U. (40) ve Selçuk Osanmaz'ı (20) takibe aldı. 2 gün önce eve düzenlenen operasyonda 4 kilogram 598 gram esrar, 1 kilogram 329 gram skunk, 852 sentetik ecza, 83 gram kenevir tohumu, 43 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan 17 litre sıvı madde, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 38 bin 645 lira para ve 50,5 gram altın, 9 bin 400 lira sahte para, kenevir bitkisi yetiştirme düzeneği, 41 saksı, 24 led ışıklandırma, 3 ısı nem ölçme cihazı, 2 havalandırma borusu, 1 vantilatör ve 1 termometre ele geçirildi. 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen V.U., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen Barış Uskibar ve Selçuk Osanmaz tutuklanırken, O.U. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (DHA)