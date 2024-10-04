Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Samsun'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bafra ilçesinde jandarma uygulamasında 500 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan E.F. isimli şüpheli tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

Lengerli Mahallesi Osman Beyli Kavşağı'nda şok yol uygulaması yapan jandarma ekibi, bir aracı durdurdu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araç ve içinde bulunan E.F'nin (22) üzerinde yaptığı aramada, 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Uyuşturucu Güvenlik Jandarma 3-sayfa samsun Güncel Bafra Hukuk Ceza

İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş

Surlardaki vahşette kan donduran detaylar! Her şeyi önceden deftere çizmiş

 Birinin kafasını kesmiş! İki kadını katledip kendini surlardan aşağı bıraktı

İki kadını katledip kendini surlardan aşağıya bıraktı

 Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e 'Guterres' tepkisi: Sen kim oluyorsun?

İsrail'in skandal kararına ateş püskürdü: Sen kim oluyorsun?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İkbal Uzuner kimdir? İstanbul Fatih surlarda kafası kesilen İkbal Uzuner kaç yaşında, nereli, İkbal Uzuner nasıl, neden öldürüldü? Semih Çelik kimdir? İstanbul Fatih'te surlarda kızın kafasını kesen Semih Çelik kaç yaşında, nereli? İstanbul Fatih surlarda kafası kesilen kızın VİDEOSU yayınlandı mı (Hassas Görüntüler) İstanbul Fatih surlarda ne oldu? Fatih Edirnekapı'da kızın kafası mı kesildi, kaç kadın öldürüldü? Rizespor Antalyaspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Rizespor Antalyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 5-6 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 5-6 Ekim Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 5-6 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 5-6 Ekim Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kötü Kan 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Ekim Kötü Kan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
title