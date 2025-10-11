Samsun'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yapılan operasyonda, uyuşturucu madde bulunduran bir sürücü gözaltına alındı. Araçta 841 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışma sonucunda Irmaksırtı Mahallesi'nde M.S'nin kullandığı araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada 841 sentetik ecza hapı ele geçirildi, M.S. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel