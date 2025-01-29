Samsun'da Uyuşturucu ile Yakalanan İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'un Alaçam ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Samsun-Sinop kara yolunda suç ve suç unsurlarının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, narko alan uygulaması kapsamında durdurulan bir araçta bulunan E.Ö. (30) ve C.D'nin (34) üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada 1,28 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.