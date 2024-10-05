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Samsun'da Uyuşturucu İle Mücadele Eğitimi Başlıyor

Samsun'da Uyuşturucu İle Mücadele Eğitimi Başlıyor
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Anadolu Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Derneği, Samsun'un Yakakent ilçesinde gençlere yönelik uyuşturucu ile mücadele seminerleri ve farkındalık projeleri düzenleyecek.

Anadolu Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Derneği, Samsun'un Yakakent ilçesinde de faaliyet yürütecek.

Derneğin Yakakent temsilcisi Muhsin Altıntaş, AA muhabirine, uyuşturucuyla mücadelede gençlere yardımcı olmak için gerekli adımların atılacağını söyledi.

Gençleri uyuşturucu illetinden uzak tutmayı amaçladıklarını vurgulayan Altıntaş, seminer ve farkındalık projeleriyle gençleri bilinçlendireceklerini anlattı.

Altıntaş, okul idarecileri ve okul aile birlikleriyle iş birliğine gidilerek ailelerin bilgilendirilmesini önemsediklerini dile getirerek, "Ailelere çocuklarında uyuşturucu kullanım emaresini nasıl anlayabileceklerini, nasıl bir yol izleyecekleri anlatacağız. Uyuşturucu ile mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel

Yakakent samsun Eğitim Sağlık Güncel Dünya

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