Samsun'da Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 2 Zanlı Gözaltında

Samsun'da cips paketi ve bisküvi kutusuna gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesinde takip edilen G.Y. (21) ve Z.O'yu (19) durduran ekipler, şüphelilerin üzerinde ve eşyalarında yaptıkları aramada, cips paketi ve bisküvi kutusuna gizlenmiş 775 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.