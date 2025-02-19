TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor

TÜSİAD Başkanı'na soruşturma! Polis eşliğinde ifadeye götürülüyor
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi

Valilik beklenen haberi verdi! İstanbul'da eğitime kar engeli
CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar

CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

Samsun'da Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 2 Zanlı Gözaltında

Samsun'da Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 2 Zanlı Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, cips paketi ve bisküvi kutusuna gizlenmiş 775 uyuşturucu hap ele geçirdi. İki zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da cips paketi ve bisküvi kutusuna gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesinde takip edilen G.Y. (21) ve Z.O'yu (19) durduran ekipler, şüphelilerin üzerinde ve eşyalarında yaptıkları aramada, cips paketi ve bisküvi kutusuna gizlenmiş 775 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
img

Bomba iddia: Bir takıma yakınlığı var
img

Cenaze törenine bir avuç insan katıldı
img

Turistlerin İstanbul şaşkınlığı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF'nin yabancı kararına eski Türk hakemden isyan

TFF'nin yabancı kararına Türk hakemden isyan
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı

Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı
Erdoğan'ın yanıtsız bıraktığı İmamoğlu sorusu

Koridorda mikrofon uzattılar: İmamoğlu ile yarışmaya ne dersiniz?
İstanbul'da vorteks radara yansıdı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

İstanbul'da vorteks radara yansıdı
Edirne'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.