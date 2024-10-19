Samsun'da Uyuşturucu Ele Geçirildi, Bir Zanlı Gözaltında
Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir aracın içinde uyuşturucu madde ve ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Zanlı S.G. gözaltına alındı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma çerçevesinde zanlı S.G'nin aracında arama yapıldı.
Aramada, 559 sentetik ecza hapı, 20 gram esrar, uyuşturucu öğütme aparatı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Zanlı S.G. gözaltına alındı.