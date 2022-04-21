Samsun'da uygulanan 'İmece Projesi' ile kamuda 345 bin lira tasarruf sağlandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da kamuda tasarruf sağlamak amacıyla uygulamaya konulan "İmece Projesi" sayesinde kamuda 345 bin lira tasarruf sağlandığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Samsun Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce uygulanan "İmece Projesi" kapsamında tüm kamu kurumlarının malzeme ihtiyacının kendi içlerinden karşılanmasının amaçlandığı belirtildi.

Şubat ayında aktif hale gelen proje kapsamında kurumların depolarında bulunan masa, sandalye, bilgisayar, yazıcı gibi malzemelerin kullanılabilir hale getirilerek ihtiyaç duyan kurumlara verildiği anlatılan açıklamada, Valiliğe bağlı tüm kamu kurumları, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 17 ilçe belediyesi olmak üzere toplamda 1300 kurumdan yetkili kişilere alışveriş sitesi benzeri bir platform olan Malzeme Paylaşım Modülü'nün şifresinin verildiği kaydedildi.

Siteye yeni eşya yüklemelerinin sürdüğü aktarılan açıklamada, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan komisyon tarafından her hafta cuma günü yapılan toplantılarda sistemdeki malzemelere gelen birden fazla talepler değerlendirilip, daha önce sistemden yararlanmamış, en fazla ihtiyacı olduğu düşünülen kurumların talepleri onaylıyor. Sisteme 135 farklı alanda 1500'e yakın malzeme yüklendi. Bunların 90 kalemde 687'sine gelen talep komisyon tarafından onaylandı. Böylelikle projede bugüne kadar kamuda 345 bin lira tasarruf sağlandı. Projenin asıl amacı olan kamu tasarrufu önemli ölçüde gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.