Samsun'da üretilen otomotiv test cihazları 14 ülkeye ihraç ediliyor

SAMSUN (AA) - Samsun'da kurulu bir firma tarafından üretilen otomotiv test cihazları, 3 kıtada 14 ülkeye satılıyor.

84 yıllık otomotiv firmasının üçüncü kuşak temsilcisi olan makine mühendisi Hakan Kahvecioğlu, 17 yıl önce elektrik, elektronik, yazılım ve bilgisayar mühendislerinden oluşan 8 kişilik ekiple otomotiv test cihazı geliştirdi.

Türkiye genelinde kullanıma sunulan cihaz, yurt dışından da ilgi gördü.

Otomotiv test cihazlarıyla otomobil, kamyonet, kamyon gibi araçlar, ekspertizde motor performansı, arıza, kaporta hasarı gibi yönlerden inceleniyor.

Kahvecioğlu, AA muhabirine, tamamen elektronik ve bilgisayar kontrollü cihazlar geliştirdiklerini söyledi.

2005 yılından bu yana otomotiv test cihazları tasarlayıp ürettiklerini dile getiren Kahvecioğlu, o yıllarda Türkiye'de kendilerinden başka üretici olmadığını ifade etti.

Daha önce bu cihazların Almanya, İtalya ve Amerika'dan ithal edildiğini belirten Kahvecioğlu, "Üretmeye başladık, artık biz de ihracatçıyız. İsveç, Almanya, Fransa, Belçika, Balkan ülkeleri, Rusya, Hindistan ve Irak gibi 14 ülkeye ihraç ediyoruz." dedi.

Kurduğu fabrikada 20 kişinin çalıştığını söyleyen Kahvecioğlu, her ay ortalama 15 test cihazı ürettiklerini, bunların bir kısmını yurt içine, büyük bölümünü de yurt dışına sattıklarını anlattı.

Cihazların kurulumu ve bakımını da kendilerinin yaptığına dikkati çeken Kahvecioğlu, şunları kaydetti:

"Sistemimiz yüzde 100 garantilidir. Makinemiz, fren, yanal kayma, süspansiyon, performans testlerini yapıyor. Otomotiv servislerinin sıklıkla kullandığı, özellikle araç muayene kriterlerinin de değişmesiyle çok rağbet gören makinelerimizi ihraç ediyoruz. Avrupalı rakiplerimizden çok daha ucuz ama çok daha kaliteli olduğumuzu söyleyebilirim. Şimdilik Asya, Avrupa ve Afrika kıtası olmak üzere üç kıtadayız. İnşallah bunu 5 kıtaya çıkarmak istiyoruz."