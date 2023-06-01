Samsun'da üniversite öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

Samsun'un Atakum ilçesinde üniversite öğrencisi Kemal Abdüssamet Bakır'ın öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, Selçuk B. ile İsmailcan B'nin tahliyesine, Baran Ö'nün ise tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 25 Temmuz'a erteledi.