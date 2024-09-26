Samsun'da Üniversite Öğrencilerine Siber Güvenlik Semineri
Samsun'da, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri üniversite öğrencilerine siber güvenlik ve dijital okuryazarlık konularında seminer verdi. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı etkinlikte, teknoloji bağımlılığı, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis gibi konular ele alındı.
Samsun'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencilerine seminer verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, SİBERAY Programı kapsamında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda, Etik ve Sosyal Hizmet Topluluğu ve üniversite öğrencilerine yönelik eğitimler verdi.
Yaklaşık 150 kişinin katıldığı seminerde, siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis konuları anlatıldı.