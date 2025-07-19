Samsun'da Uluslararası Halkoyunları Festivali Rüzgarı
Samsun'da düzenlenen Uluslararası Halkoyunları Festivali kapsamında, Alaçam ilçesinde çeşitli ülkelerden dans toplulukları gösteri sundu. Etkinlik, yerel yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Samsun'da düzenlenen Uluslararası Halkoyunları Festivali kapsamında Alaçam ilçesinde gösteri gerçekleştirildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Letonya ve İran'dan gelen halk dansları toplulukları, Alaçam Cumhuriyet Meydanı'nda gösteri sundu.
Halk oyunları ekipleri, ülkelerine ait kültürel dansları sahneledi.
Etkinliğe Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel