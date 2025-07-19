Samsun'da Uluslararası Halkoyunları Festivali Rüzgarı

Samsun'da Uluslararası Halkoyunları Festivali Rüzgarı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen Uluslararası Halkoyunları Festivali kapsamında, Alaçam ilçesinde çeşitli ülkelerden dans toplulukları gösteri sundu. Etkinlik, yerel yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Samsun'da düzenlenen Uluslararası Halkoyunları Festivali kapsamında Alaçam ilçesinde gösteri gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Letonya ve İran'dan gelen halk dansları toplulukları, Alaçam Cumhuriyet Meydanı'nda gösteri sundu.

Halk oyunları ekipleri, ülkelerine ait kültürel dansları sahneledi.

Etkinliğe Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel
Tutuklu eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için Adli Tıp'tan karar

Cezaevindeki CHP'li başkan için Adli Tıp'tan yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti

Minik Serçe'den radikal değişim! Yeni imajıyla ilk poz geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.