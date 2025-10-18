Haberler

Samsun'da Uçurtma Sörfü Tutkunları Karadeniz Kıyılarında Buluştu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz'in rüzgarlı havalarında, kitesurf tutkunları Samsun'un Bafra Koşuköyü Mahallesi'nde bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdi. Sporun rüzgar koşulları ile olan ilişkisine dikkat çekildi.

Karadeniz kıyılarının elverişli rüzgar koşulları, Samsun'da kitesurf (uçurtma sörfü) tutkunlarını bir araya getirdi.

Uçurtma sörfü tutkunları, uygun rüzgarı değerlendirerek Karadeniz'de Bafra Koşuköyü Mahallesi sahilinde keyifli zaman geçirdi.

Bafra'da esnaflık yapan Kadir Ersoy, AA muhabirine, uçurtma sörfüne 3 yıl önce arkadaşlarının tavsiyesiyle başladığını belirterek, "Bu sporda rüzgar şartları hayati önem taşıyor. Bugün uygun doğu rüzgarı var, güvenli şekilde geliyor. Rüzgar hızı en az 10 knot olmalı. Çok yüksek rüzgarda da kaymak zorlaşıyor. Bugün şartlar uygundu, yağmur yok, hava güzel, arkadaşlarla değerlendiriyoruz." dedi.

Uçurtma sörfünün bireysel olarak öğrenilebilecek bir spor olmadığına dikkati çeken Ersoy, "Eğitim almadan bireysel yapılacak bir spor değil. Yapmak isteyenlerin bu sporun temel eğitimini profesyonel olarak almalarını tavsiye ederim. Ondan sonra Karadeniz'de belli noktalarda bu sporu yapabilirler." diye konuştu.

Emekli asker Bünyamin Midilli ise uygun rüzgar koşulları nedeniyle sörf yapmak için geldiklerini dile getirerek, "Kitesurf ekstrem bir spor. Bu sporu yapmak isteyenlerin öncelikle sporu sevmeleri lazım çünkü aşırı aktivite gerektiriyor." şeklinde konuştu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli asistan Dr. Rafi Aydıngöz ile Atakum Belediyespor antrenörü Samet Yazar da rüzgar sörfünün sunduğu eşsiz özgürlük hissinin ve doğa ile iç içe olmanın kendilerini Karadeniz kıyılarına çektiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesinin tek bir isteği var
CHP Kongresinde tek aday kürsüde fenalaşıp yere yığıldı

Kongrede tek aday kürsüde fenalaşıp yere yığıldı
Bitmesine 2 dakika kalan maç yarıda kaldı! Nedeni inanılmaz

Bitmesine 2 dakika kalan maç tamamlanamadı! Nedeni inanılmaz
Polis ekiplerinin sabrını sınayan alkollü sürücü: Amcam MİT'te çalışıyor, lahmacun 60 lira

Polislerin sabrını sınadı: Amcam MİT'te çalışıyor, lahmacun 60 lira
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesinin tek bir isteği var
'Her şeyini satıyor' iddialarına Burak Özçivit'ten ilk kez yanıt geldi

Burak Özçivit ülkeyi mi terk ediyor? İddialara yanıt geldi
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Ehliyet yenilemede son tarih yaklaşıyor! Ücret 15 TL'den 7.500 TL'ye çıkıyor

Zaman daralıyor! Bu tarihten sonra cepten 15 TL değil 7.500 TL gidecek
Yemekhaneye alınmayan öğrenciler öğle yemeğini sokakta yemek zorunda kalıyor

Eğitim yuvasında utandıran görüntü! Çocuklar taş üstünde yemek yiyor
Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal tazminat kararı

Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal tazminat kararı
Kanında yasaklı madde tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak isyan etti

Dilan Polat sonuçlar çıkar çıkmaz gözyaşlarına boğuldu
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu

İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.