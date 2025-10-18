Samsun'da Uçurtma Sörfü Tutkunları Karadeniz Kıyılarında Buluştu

Karadeniz kıyılarının elverişli rüzgar koşulları, Samsun'da kitesurf (uçurtma sörfü) tutkunlarını bir araya getirdi.

Uçurtma sörfü tutkunları, uygun rüzgarı değerlendirerek Karadeniz'de Bafra Koşuköyü Mahallesi sahilinde keyifli zaman geçirdi.

Bafra'da esnaflık yapan Kadir Ersoy, AA muhabirine, uçurtma sörfüne 3 yıl önce arkadaşlarının tavsiyesiyle başladığını belirterek, "Bu sporda rüzgar şartları hayati önem taşıyor. Bugün uygun doğu rüzgarı var, güvenli şekilde geliyor. Rüzgar hızı en az 10 knot olmalı. Çok yüksek rüzgarda da kaymak zorlaşıyor. Bugün şartlar uygundu, yağmur yok, hava güzel, arkadaşlarla değerlendiriyoruz." dedi.

Uçurtma sörfünün bireysel olarak öğrenilebilecek bir spor olmadığına dikkati çeken Ersoy, "Eğitim almadan bireysel yapılacak bir spor değil. Yapmak isteyenlerin bu sporun temel eğitimini profesyonel olarak almalarını tavsiye ederim. Ondan sonra Karadeniz'de belli noktalarda bu sporu yapabilirler." diye konuştu.

Emekli asker Bünyamin Midilli ise uygun rüzgar koşulları nedeniyle sörf yapmak için geldiklerini dile getirerek, "Kitesurf ekstrem bir spor. Bu sporu yapmak isteyenlerin öncelikle sporu sevmeleri lazım çünkü aşırı aktivite gerektiriyor." şeklinde konuştu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli asistan Dr. Rafi Aydıngöz ile Atakum Belediyespor antrenörü Samet Yazar da rüzgar sörfünün sunduğu eşsiz özgürlük hissinin ve doğa ile iç içe olmanın kendilerini Karadeniz kıyılarına çektiğini ifade etti.