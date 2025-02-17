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Samsun'da Üç Tekerlekli Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı

Samsun'da Üç Tekerlekli Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Samsun'un Canik ilçesinde kontrolden çıkan üç tekerlekli motosiklet devrilerek sürücüsünü yaraladı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün durumu iyi.

Samsun'un Canik ilçesinde devrilen üç tekerlekli motosikletin sürücüsü yaralandı.

Oktay Sancak'ın kullandığı 55 ALN 630 plakalı üç tekerlekli motosiklet, Hasköy Mahallesi Samsun Üniversitesi yolunda kontrolden çıkarak yolun sağına devrildi.

Kazada, sürücü yaralandı.

Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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