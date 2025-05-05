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Samsun'da Üç Tekerlekli Motosiklet Devrildi: 83 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralı

Samsun'da Üç Tekerlekli Motosiklet Devrildi: 83 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralı
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir üç tekerlekli motosikletin devrilmesi sonucu 83 yaşındaki sürücü Saygı Ö. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayda hayati tehlikesi olan sürücü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen üç tekerlekli motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Samsun-Sinop kara yolu Tütüncüler sapağı mevkisinde 83 yaşındaki Saygı Ö, 55 AKG 436 plakalı üç tekerlekli motosikleti ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yol kenarına devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Saygı Ö, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen sürücü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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