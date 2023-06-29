Samsun'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç araç birbirine çarptı ve 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.