Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde, üç aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde, üç aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Polis Meslek Okulu kavşağında, bir minibüs ile iki otomobil çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA / Mustafa Çavuş - Güncel