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Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un Atakum ilçesinde, üç aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde, üç aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Polis Meslek Okulu kavşağında, bir minibüs ile iki otomobil çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Mustafa Çavuş - Güncel

Samsun Güncel Haberler

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