Samsun'da üç aracın karıştığı kaza: 3 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç araç birbirine çarptı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlandı.