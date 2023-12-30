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Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

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Samsun'da yapılan operasyonda tütün ve sigara kaçakçılığıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve tütün ürünü ele geçirildi.

Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 205 paket kaçak sigara, 1400 makaron (filtreli sigara kağıdı), 5 kilogram kıyılmış tütün ve 52 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Samsun Suç Operasyon Kaçakçılık Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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