Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
Samsun'da yapılan operasyonda tütün ve sigara kaçakçılığıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı sigara ve nargile tütünü ele geçirildi.
Samsun'da gümrük kaçağı tütün mamülleri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yaptıkları takip ve çalışmalarda 142 paket gümrük kaçağı sigara, 58 paket halinde toplam 2 kilo 900 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 5 adet gümrük kaçağı elektronik sigara likiti ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan 1 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. - SAMSUN