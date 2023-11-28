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Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonu

28 Kasım 2023 11:46 Son Güncelleme: 11:48 Abone Ol

Samsun'un Havza ilçesinde yapılan operasyonda tütün ve sigara kaçakçılığı yapan bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.