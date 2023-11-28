Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonu
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Samsun'un Havza ilçesinde yapılan operasyonda tütün ve sigara kaçakçılığı yapan bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.
Samsun'un Havza ilçesinde tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir ikamete operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 3 adet tütün sarma makinesi, 3 sigara yapımında kullanılan kompresör, 1 hassas terazi, 70 bin makaron, 26 bin 600 dolu makaron, 38,5 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Güncel