Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve mamullerine ait bandrollerinin yasa dışı yollarla piyasa sürüldüğü bilgisi üzerine ortak çalışma başlattı.

Ekipler, M.A'nın iş yerinde bandrolsüz sigaraları piyasaya sürdüğü istihbaratını değerlendirerek, adrese düzenledikleri operasyonda, 43 bin dal doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 109 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili M.A. gözaltına alındı.