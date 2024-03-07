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Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, tütün ve sigara kaçakçılığı yapan bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 43 bin dal doldurulmuş makaron ve 109 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve mamullerine ait bandrollerinin yasa dışı yollarla piyasa sürüldüğü bilgisi üzerine ortak çalışma başlattı.

Ekipler, M.A'nın iş yerinde bandrolsüz sigaraları piyasaya sürdüğü istihbaratını değerlendirerek, adrese düzenledikleri operasyonda, 43 bin dal doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 109 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili M.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

İlkadım Samsun Güncel Haberler

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