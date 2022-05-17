Samsun'da Tütün İskelesi'nde flyboard gösterisi sunuldu - Haberler

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Samsun'da Tütün İskelesi'nde flyboard gösterisi sunuldu

AA - Veysel Altun - Güncel
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Samsun'da Tütün İskelesi'nde flyboard gösterisi sunuldu

Samsun'un İllkadım ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında flyboard gösterisi yapıldı.

SAMSUN (AA) - Samsun'un İllkadım ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında flyboard gösterisi yapıldı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103. yılı kentte çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ilk adımını attığı yeri simgeleyen Tütün İskelesi'nde akşam flyboard gösterisi sunuldu.

Su sporcusu Ali Komşusu'nun yaptığı flyboard gösterisi akşam saatlerinde ışıklarla güzel görüntüler oluşturdu.

Gösteriyi, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve vatandaşlar izledi.

AA / Veysel Altun - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Samsun, Mayıs, Güncel, Haberler

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