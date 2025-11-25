Samsun'da "Turuncuya Boya-Şiddete Sen de Dur De" etkinliği düzenlendi
Samsun'un Atakum ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, "Turuncuya Boya-Şiddete Sen de Dur De" etkinliği gerçekleştirildi.
Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Atakum Şehit Muharrem Kılıç Sosyal Hizmet Merkezi'nce, Yeşilyurt AVM'de kurulan farkındalık standında, kadına yönelik şiddetin görünürlüğünü artırmak amacıyla turuncu renge vurgu yapıldı ve ziyaretçilere bilgilendirici materyaller dağıtıldı.
Şiddetle mücadelede bireysel farkındalığı artırmaya yönelik kısa yönlendirmeler yer aldı.
Etkinlik boyunca şiddetin türleri, başvuru mekanizmaları ve destek hatları hakkında bilgilendirme yapıldı.