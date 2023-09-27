Samsun'da Turşu Bidonlarında Uyuşturucu Yakalandı

Samsun'da yolcu otobüsü içinde turşu bidonları içinde 7 kilo 550 gram esrarla yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile müşterek yaptıkları çalışmada Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karakolu üzerindeki polis uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Narkotik dedektör köpeği Toni ile otobüsün bagajında yapılan aramada iki turşu bidonu içinde toplam 7 kilo 550 gram esrar maddesi ele geçirildi. Otobüste yolcu olarak bulunan bagaj sahibi İ.G. gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN