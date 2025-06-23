Samsun'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Kenevir Kağıdına 1919 İmza

Samsun'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Kenevir Kağıdına 1919 İmza
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Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da, kenevirden yapılan özel bir kağıda Atatürk'ün imzası ve Onur Anıtı ile ilgili imzalar atılıyor. Hedef 1919 imza toplayarak etkinliği tamamlamak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da, zemininde Onur Anıtı ve Atatürk'ün imzası yer alan kenevirden yapılan kağıda 1919 imza atılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festival kapsamında, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Merkezi'nde farklı bir etkinlik düzenlendi.

Kenevir üretiminin yaygınlaştırılmaya çalışıldığı kentte, kenevirden yapılan kağıdın zemininde Samsun'un simgesi Onur Anıtı ile Atatürk'ün imzası yer aldı. Yaklaşık 1,5 uzunluğunda 1 metre genişliğindeki kağıda katılımcılar imza atmaya başladı.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Usta Öğreticisi Ayşe Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin 1919 imzaya ulaştığında sona ereceğini söyledi.

Yılmaz, "Bir İmza Bin Sevda Onur Anıtı" etkinliğinde Atatürk'ün Onur Anıtı ile imzasının yer aldığı kenevirden yapılan kağıt zemin imzaya açıldı. Festival boyunca 1919 imza toplamayı planlıyoruz. İmza etkinliğine teveccüh çok. Tasarım da çok beğenildi. Heykel ve imzanın kenarını tezhip bordür çalışıyoruz. Eser tamamlandıktan sonra çerçevelenecek ve Samsun Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde sergilenecek." diye konuştu.

Katılımcılar eserde imzalarının olmasının heyecan verici olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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