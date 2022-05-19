SAMSUN'DA, TÜRK YILDIZLARI NEFES KESTİ - Haberler

TÜRK Yıldızları'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun'da gerçekleştirdiği prova uçuşları izleyenlerin nefeslerini kesti.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da, Kurtuluş Mücadelesi'nin meşalesini yakmak için Samsun'a çıkışının 103'üncü yılı, kentte etkinliklerle kutlanıyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Samsun'da prova uçuşu yaptı. Türk Yıldızları kent semalarında yaklaşık 40 dakika prova uçuşu gerçekleştirdi.

Vatandaşlar uçuşu kentin farklı bölgelerinde heyecanla izledi, bazı vatandaşlar gösteriyi cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Türk Yıldızları'nın, yarın hava koşulları uygun olması halinde gösteri uçuşu yapacağı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel