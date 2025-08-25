Samsun'da Tüfek Kazası: Arkadaşını Ağır Yaraladı, Gözaltına Alındı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde ruhsatsız tüfeğin kazara ateş alması sonucu O.K., yanında oturan arkadaşı M.G'yi ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan M.G için durum ciddiyetini koruyor. O.K. gözaltına alındı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kazara tüfeğin ateş alması sonucu arkadaşını ağır yaralayan kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Kocalar Mahallesi'nde, O.K. (27) evindeki ruhsatsız tüfeği güvenli bir yere koymak isterken tüfek birden ateş aldı. Tüfekten çıkan ses fişeği O.K'nin yanında oturan arkadaşı M.G'ye (30) isabet etti.

Ağır yaralanan M.G, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili O.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
