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Samsun'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Düzenlendi

Samsun'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Düzenlendi
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Samsun'un Ladik ilçesinde gerçekleştirilen 'TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği'nde 26 atölye ve 8 paydaş kurum stant açtı. İl Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü gibi birçok kurum katılımcılara bilgi verdi.

Samsun'un Ladik ilçesindeki Akpınar Fen Lisesi'nde "TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği" gerçekleştirildi.

Bilim şenliğinde 26 atölye ile 8 paydaş kurum stant açtı.

İl Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Ladik Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay gibi kurumlar, şenlikte katılımcılara faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen ve katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Şenliğe Kaymakam Merve Kartal, Belediye Başkanı Adnan Topal ile davetliler de katıldı.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel

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