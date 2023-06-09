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Samsun'da tramvayların çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı

Samsun'da tramvayların çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un Canik ilçesinde iki tramvayın çarpışması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Samsun'un Canik ilçesinde iki tramvayın çarpışması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Samsun Hafif Raylı Sistem'e (SAMULAŞ) ait iki tramvay, Piazza durağı yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan çok sayıda kişiyi ambulanslarla hastanelere sevk etti.

Kaynak: AA / Mustafa Çavuş - Güncel

Samsun Canik Güncel Haberler

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