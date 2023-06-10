Samsun'da Tramvayın Çarptığı Motosiklette 1 Yaralı

Samsun'da yaya geçidinde raylardan geçen motosiklet sürücüsü, tramvayın çarpması sonucu yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Raylardan geçen motosiklete tramvay çarptı: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da yaya geçidinde raylardan geçmekte olan motosiklet sürücüsü, tramvayın çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı Tramvay İstasyonu'nda yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motorlu araç geçişinin yasak olduğu yaya geçidinde rayların üzerinden 41 ND 175 plakalı motosikletiyle geçmekte olan Hakkı A.'ya (52), 5505 numaralı tramvay duramayarak çarptı. Çarpmanın etkisiyle raylara savrulan motosiklet sürücü yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bu sırada halka açık alanda kazayı görüntülemek isteyen habercilere özel güvenlik görevlilerinin engel olması tepki çekti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.