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Samsun'da tramvayın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Samsun'da tramvayın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un İlkadım ilçesinde tramvayın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde tramvayın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tramvay yolu üzerinde yer alan durak yakınında bulunan yaya geçidinden motosikletle geçmeye çalışan H.A'ya tramvay çarptı.

Çarpmanın etkisiyle düşen motosiklet sürücü yaralandı.

H.A, sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Çavuş - Güncel

Cumhuriyet Meydanı İlkadım Samsun Güncel Haberler

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