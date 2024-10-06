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Samsun'da Tramvay ile Ambulans Çarpıştı: 4 Yaralı

Samsun'da Tramvay ile Ambulans Çarpıştı: 4 Yaralı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, SAMULAŞ'a ait tramvay ile ambulansın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde tramvayın ambulansla çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Samsun Hafif Raylı Sistem'e (SAMULAŞ) ait tramvay, Gar durağı yakınlarındaki hemzemin geçitte ambulansla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, ambulansta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel

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