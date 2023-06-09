Samsun'da tramvay, arıza yapan tramvaya arkadan çarptı: 1'i ağır, 26 yaralı (3)
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TRAMVAYLAR KALDIRILDI, SEFERLER BAŞLADISamsun'un İlkadım ilçesinde kaza yapan tramvaylar, incelemelerin ardından Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ kontrol merkezine çekildi.
TRAMVAYLAR KALDIRILDI, SEFERLER BAŞLADI
Samsun'un İlkadım ilçesinde kaza yapan tramvaylar, incelemelerin ardından Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ kontrol merkezine çekildi. Rayların temizlenmesinin ardından tramvay seferleri yeniden başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Öncel - Güncel