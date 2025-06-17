Samsun'da Traktörle İneği Sürükleyen Kişi Tepki Çekti

Samsun'da Traktörle İneği Sürükleyen Kişi Tepki Çekti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da bir kişi, traktörünün arkasına iple bağladığı ineği sürükleyerek götürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Diğer sürücüler duruma tepki gösterdi.

SAMSUN'da bir kişi, traktörünün arkasına iple bağladığı ineği sürükleyerek götürdü. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, hareket halindeki traktörünün arkasına iple bağladığı ineği yolda sürükleyerek götürdü. İneğin zaman zaman yürümekte zorlandığı görülürken, diğer sürücüler duruma tepki gösterdi. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'bıçak parası' soruşturması: 11 gözaltı

Türkiye'nin önde gelen kamu hastanesine operasyon: 11 gözaltı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'ı saldırıdan 3 gün önce uyaran ülke: İsrail sizi vuracak

İran'ı saldırıdan 3 gün önce uyaran ülke: İsrail sizi vuracak
Burak Özçivit'in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Yeni oyuncağıyla ilk defa görüntülendi, fiyatı adeta dudak uçuklattı
Demir Kubbe yine etkisiz kaldı, İran MOSSAD karargahını vurdu

Demir Kubbe yine etkisiz kaldı, İran en önemli noktayı vurdu
Uçak imza için iniyor! Yeşil sahalara hoş geldin Paul Pogba

Uçak imza için iniyor! Yeşil sahalara hoş geldin Paul Pogba
Türkiye'nin ilk lüks konseptli AVM'si kapatılıyor

Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapatılıyor
İran'ın İsrail'i neden gece vurduğu ortaya çıktı

İran neden hep gece saldırıyor? İşte arkasında yatan 2 gerçek
Sanatçı Mehmet Erenler hayatını kaybetti

Kanserle savaşan usta sanatçı hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.